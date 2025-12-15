 |  Giriş 
Nippon Steel 2030’a kadar üretimi artırmak için yatırım yol haritasını açıkladı

Pazartesi, 15 Aralık 2025 11:12:58 (GMT+3)

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel, 2030 yılına kadar olan süreç için orta ve uzun vadeli planını detaylandırarak küresel çelik üretim kapasitesini artırmak, yurt dışı operasyonlarını güçlendirmek ve karbonsuzlaşma teknolojilerini geliştirmek amacıyla toplamda 6 trilyon JPY’ye (38,6 milyar $) kadar yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti. Söz konusu planla, Japonya’da yavaşlayan yerel talep, küresel ölçekte süregelen kapasite fazlası ve artan ticari baskılar gibi küresel çelik piyasasındaki yapısal değişimlere yanıt verilmesi ve şirketin uzun vadeli büyümeye yönlendirilmesi hedefleniyor.

Kapasite artışı ve yurt dışı büyüme odağı

Stratejinin temel unsurlarından biri, Japonya dışındaki çelik üretim kapasitesinin artırılması olarak öne çıkıyor. Nippon Steel, ABD, Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi yapısal talep artışı bulunan pazarlarda yatırımlara öncelik vermeyi ve küresel üretim ayak izini güçlendirmeyi planlıyor.

Şirket, büyük ölçekli sermaye harcamaları ve stratejik yurt dışı projelerle desteklenmek üzere 2030 itibarıyla küresel ham çelik kapasitesini yaklaşık 100 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Yatırımlar; katma değeri yüksek çelik ürünlerine, operasyonel verimliliğe ve uluslararası tesislerde ileri teknolojilerin entegrasyonuna odaklanacak.

Karbonsuzlaşma ve teknoloji geliştirme

Yatırım planında karbonsuzlaşma ve çevresel performans da önemli bir yer tutuyor. Nippon Steel, hidrojen bazlı üretim süreçleri, elektrik ark ocaklarının kullanımının artırılması ve enerji verimli üretim sistemleri gibi düşük karbonlu çelik üretim teknolojilerine önemli kaynak ayırmayı planlıyor.

Bu adımlar, Japonya’nın ulusal iklim hedefleriyle ve özellikle otomotiv, altyapı ve enerji sektörlerinde düşük emisyonlu çelik ürünlerine yönelik artan müşteri talebiyle uyumlu olarak değerlendiriliyor.

Küresel piyasa sıkıntılarına stratejik yanıt

Nippon Steel’in 2030 planı, Çin kaynaklı kapasite fazlası, artan korumacılık ve dalgalı talep nedeniyle küresel çelik sektörünün büyük belirsizlik yaşadığı bir dönemde açıklandı. Şirket, yurt dışı büyüme, teknolojik liderlik ve karbonsuzlaşmayı bir araya getirerek rekabet gücünü artırmayı ve uzun vadede sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedefliyor.

Nippon Steel, piyasa koşullarını yakından izlemeye devam edeceğini ve uzun vadeli stratejik hedeflerini sürdürürken gerekirse yatırım temposunu ayarlayacağını ifade etti.


