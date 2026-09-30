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Tenova, Nippon Steel'in Hirohata tesisine ikinci Consteel elektrik ark ocağını tedarik edecek

Çarşamba, 30 Eylül 2026 14:10:57 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Tenova, Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in Hirohata tesisine ikinci Consteel elektrik ark ocağını tedarik etmek üzere mühendislik, tedarik ve inşaat yüklenicisi Daido Steel aracılığıyla sözleşme imzaladığını açıkladı. Proje, Nippon Steel'in daha düşük emisyonlu çelik üretimine geçişini destekleyecek.

110 mt döküm kapasiteli yeni ocakta yüksek kaliteli özel çelikler üretilecek

Döküm başına 110 mt kapasiteye sahip olacak yeni elektrik ark ocağında Hirohata tesisinde 2022 yılında devreye alınan ilk Consteel elektrik ark ocağından elde edilen işletme deneyiminden yararlanılarak yüksek kaliteli vasıflı çelik üretilecek. Tenova, Nippon Steel'in üretim gereksinimlerine göre uyarlanan teknolojinin operasyonel esneklik ve proses verimliliği sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Hurda ön ısıtma ve otomasyon sistemleri enerji verimliliğini artıracak

Yeni ocakta sürekli hurda ön ısıtma teknolojisi ile gelişmiş otomasyon sistemleri bir araya getirilerek enerji tüketiminin, ergitme performansının ve süreç istikrarının optimize edilmesi hedefleniyor. Böylece tesiste geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı ve daha düşük emisyonlu çelik üretimi desteklenecek.

Tenova, mevcut Hirohata tesisinden edinilen deneyime dayanan projenin, teknolojilerini müşterilerinin karbonsuzlaşma planlarına uygun şekilde uyarlama kabiliyetini yansıttığını ifade etti.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Nippon Steel 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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