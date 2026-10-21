Nippon Steel'in Yawata elektrik ark ocağı maliyet ve tedarik risklerinden etkilenebilir

İklim değişikliği üzerine çalışma yapan Transition Asia'nın Ekim ayında yayımladığı rapora göre Nippon Steel'in Yawata'da kurmayı planladığı yıllık 2 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağı, sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) dayalı elektrik tedariki nedeniyle üretim maliyetlerinde artış ve yakıt tedarik riskleriyle karşılaşabilir.

LNG fiyatlarındaki dalgalanmalar çelik kâr marjlarını baskılayabilir

Transition Asia, yakıtın tamamının ilgili fiyatlardan satın alındığı varsayımıyla normal koşullarda yaklaşık 6.400 JPY/mt olan çelik üretimindeki elektrik maliyetinin, spot LNG fiyatlarının 2026'nın Mart ayında ulaştığı zirve seviyesinde yaklaşık 15.800 JPY/mt'a çıkabileceğini tahmin ediyor.

Nippon Steel'in ortak kullanılan LNG terminalindeki depolama payının elektrik santralinin tam kapasitede yaklaşık 11 günlük çalışmasını karşılayabileceği belirtilirken, Transition Asia'nın simülasyonları doğal gaz fiyatlarının ciddi ölçüde yükseldiği bir yılda maliyetlerin yaklaşık 16 milyar JPY artarak kâr marjlarını baskılayabileceğine işaret ediyor.

Çevre Bakanlığından fosil yakıtlara uzun vadeli bağımlılık konusunda uyarı

Japonya Çevre Bakanlığı, LNG yakıtlı elektrik santrali projesinin çevresel değerlendirme belgesine ilişkin Haziran 2025 tarihli görüşünde fosil yakıtlara uzun vadeli bağımlılık yaratılmadan ulusal emisyon azaltım hedefleriyle uyum sağlanması ve küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki artışın sanayi öncesi seviyelerin 2°C altında sınırlandırılmasını öngören BM iklim hedefiyle uyumlu karbonsuzlaşma teknolojilerinin erken aşamada devreye alınması çağrısında bulunmuştu.

Bakanlık ayrıca 2035, 2040 ve 2050 yılları için iklim hedefiyle uyumlu bir emisyon azaltım yol haritası oluşturulamaması durumunda faaliyetlerin sınırlandırılması veya tesisin kapatılması dahil tüm seçeneklerin değerlendirilmesini istemişti.

Şebeke elektriği alternatif sunuyor

Transition Asia, öz tüketim amaçlı LNG yakıtlı elektrik üretiminin yenilenebilir enerji tedarik sözleşmeleriyle desteklenen şebeke elektriğiyle karşılaştırılmasını önerirken, Kyushu elektrik şebekesinin karbon yoğunluğunun 2030 yılına kadar planlanan santralin altına inebileceğini öngörüyor.

Nippon Steel, elektrik ark ocağı yöntemiyle yüksek kaliteli çelik üretme stratejisi kapsamında Yawata'daki dönüşüm projesinin inşaatına 2026'nın Nisan ayında başlamıştı.