Daido Steel Setouchi elektrik ark ocağı projesinde Nippon Steel ile çalışacak

Cuma, 30 Ocak 2026 12:09:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya, Nagoya merkezli vasıflı çelik üreticisi ve mühendislik şirketi Daido Steel, Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in Japonya’nın batısındaki Setouchi tesisinde hayata geçireceği yeni elektrik ark ocağı projesi için mühendislik çalışmalarını yürütmek üzere seçildiğini açıkladı. Ocağın kendisi ise İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Tenova tarafından teslim edilecek.

Söz konusu elektrik ark ocağı, yükleme başına 110 ton ergitme kapasitesine ve yıllık yaklaşık 500.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak. Tesisin, 2029 mali yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanıyor.

Daido Steel, elektrik ark ocağının kendisi ile tüm yardımcı ekipmanları kapsayacak şekilde tesisin tamamı için mühendislik hizmetleri sağlayacak. Proje, Nippon Steel’in üretimi, yüksek fırın modelinden elektrik ark ocağı modeline dönüştürmeye yönelik yatırım programının bir parçasını oluşturuyor.

Nippon Steel daha önce karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında yurt içindeki elektrik ark ocağı kapasitesini genişletmeyi planladığını açıklamıştı. Setouchi projesi, Japonya’nın Yeşil Dönüşüm Teşvik Yasası kapsamında destek almaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı 140 milyar JPY (920 milyon $) olarak tahmin edilirken, bunun 42,6 milyar JPY’lik kısmı Japon hükümeti tarafından finanse edilecek.


