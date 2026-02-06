Tenova Nippon Steel’in Yawata tesisine Consteel elektrik ark ocağı tedarik edecek

İtalya merkezli Tenova, Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation ile Japonya’daki Yawata tesisi için dünyanın en büyük Consteel® elektrik ark ocağını tedarik etmek üzere anlaştığını açıkladı.

Tenova, proje kapsamında 340 mt kapasiteli bir Consteel® elektrik ark ocağı tedarik edileceğini ve tesisin devreye alındığında dünyanın en güçlü elektrik ark ocağı olacağını belirtti. Tesis üreticisi bu gelişmenin elektrikli çelik üretim teknolojisinin evriminde önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığını vurguladı.

Tenova projenin GE Vernova ile iş birliği içinde hayata geçirileceğini ve şirketin fırın için Direct Feed güç sistemini sağlayacağını kaydetti. Tesis üreticisi, bu sistemin büyük ölçekli fırının en yüksek performansla çalışabilmesi için gerekli olan yüksek istikrarlı enerji beslemesini sağlayacağını belirtti.

Tenova, Yawata projesinin hem yenilik hem de sürdürülebilirlik açısından stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı. Proje, geleneksel yüksek fırın operasyonlarından elektrik ark ocağı temelli çelik üretimine geçişi mümkün kılarak Nippon Steel’in 2050 karbon hedeflerini destekleyecek.