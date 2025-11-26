Nippon Steel ve Nakayama Steel ortak girişim anlaşması imzaladı

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, yerel üretici Nakayama Steel Works ile yeni bir elektrik ark ocağı kurulumu ve işletimi için ortak girişim anlaşması imzaladığını açıkladı. Geçici adı NN STEEL LLC olan yeni şirket, Nakayama’nın Funamachi tesisinde elektrik ark ocağı kurarak slab ve nihai mamul üretip tedarik etmeyi hedefliyor. Bu anlaşma, iki şirket arasındaki iş birliğini resmîleştiriyor.

Anlaşmanın detayları:

Nakayama Steel ortak girişimde %51, Nippon Steel ise %49 hisseye sahip olacak.

Elektrik ark ocağı tesisi ve ilgili binalar dahil toplam yatırım tutarı 105,5 milyar JPY’ye (674,79 milyon $) kadar, başlangıç sermayesi ise 55,7 milyar JPY’ye (356,23 milyon $) kadar planlandı.

Yeni ortak girişimin 2026 yılının Mart ayında resmî olarak kurulması hedefleniyor.

Elektrik ark ocağı inşaatının 2026 yılı Kasım ayında başlaması ve tesisin 2030 veya sonrasında devreye alınması planlanıyor.

Japonya’da süregelen cansız yerel çelik talebiyle karşı karşıya olan Nippon Steel, grup şirketlerinin ortak gücünü kullanarak maliyet rekabetçiliğini artırmayı ve ürün portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Nakayama Steel ile yapılan iş birliği kapsamında yeni elektrik ark ocağında üretilen slablar Nakayama tarafından sıcak rulo sac veya diğer çelik mamullerine dönüştürülürken, Nippon Steel ise bu ürünleri satış ve pazarlamasından sorumlu olacak. Bu üretim modelinin esnekliği artırması, maliyetleri düşürmesi ve Japonya’da inşaat ile sanayi sektörlerinden gelen talebi daha etkin bir şekilde karşılaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mayıs ayında şirketler ön anlaşma imzalamıştı ve ortak girişim sözleşmesinin 2025 yılı Eylül ayında imzalanması bekleniyordu.