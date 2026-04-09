Nippon Steel, Nagoya’daki yeni sıcak haddehanesinde test üretimine başladı

Perşembe, 09 Nisan 2026 15:06:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel 1 Nisan 2026 itibarıyla Nagoya Works tesisindeki yeni nesil sıcak haddehanesinde test üretimine başladığını açıkladı.

Üretici, 2022’nin Mayıs ayında başlayan inşaat sürecinden bu yana projenin temel çalışmaları, bina inşaatı, ekipman kurulumu ve münferit ekipmanların devreye alınması aşamalarından geçtiğini belirtti.

Nippon Steel’e göre yaklaşık 270 milyar yen yatırım yapılan sıcak haddehane yıllık yaklaşık 6 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak.

Şirket ticari üretimin 2026’nın Ağustos ayında başlamasının planlandığını, mevcut sıcak haddehanenin ise 2026 mali yılı içinde devre dışı bırakılmasının öngörüldüğünü kaydetti.


Etiketler: Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Nippon Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Nippon Steel yeni yüksek korozyona dayanıklı kaplamalı çelik sac satışlarına başladı

19 Haz | Çelik Haberler

Japon sıcak sac ihracatçıları tekliflerini düşürdü, daha fazla düşüş mümkün

15 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Nippon Steel yeni sıcak şerit tesisi kuracak

13 May | Çelik Haberler

NSSMC Tayland’daki HDG tesisinde ticari üretime başladı

02 Eki | Çelik Haberler

Nippon Steel ve BlueScope kaplamalı ürün ortaklığı kuracak

13 Ağu | Çelik Haberler

Nippon yasadışı teknoloji edinimi davasında POSCO’dan tazminat talep ediyor

22 Haz | Çelik Haberler

Nippon Steel, ilk yurt dışı soğuk paslanmaz çelik ortaklığını kuracak

23 May | Çelik Haberler

Nippon POSCO’yu yasadışı teknoloji edinimi iddiasıyla mahkemeye verdi

25 Nis | Çelik Haberler

Nippon Steel stratejik işbirliği doğrultusunda AGIS’e yatırım yapacak

17 Kas | Çelik Haberler

NSSC Kashima tesisinde paslanmaz soğuk rulo üretimini azaltacak

31 Eki | Çelik Haberler





