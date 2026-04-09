Nippon Steel, Nagoya’daki yeni sıcak haddehanesinde test üretimine başladı

Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel 1 Nisan 2026 itibarıyla Nagoya Works tesisindeki yeni nesil sıcak haddehanesinde test üretimine başladığını açıkladı.

Üretici, 2022’nin Mayıs ayında başlayan inşaat sürecinden bu yana projenin temel çalışmaları, bina inşaatı, ekipman kurulumu ve münferit ekipmanların devreye alınması aşamalarından geçtiğini belirtti.

Nippon Steel’e göre yaklaşık 270 milyar yen yatırım yapılan sıcak haddehane yıllık yaklaşık 6 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak.

Şirket ticari üretimin 2026’nın Ağustos ayında başlamasının planlandığını, mevcut sıcak haddehanenin ise 2026 mali yılı içinde devre dışı bırakılmasının öngörüldüğünü kaydetti.