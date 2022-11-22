Vallourec’in satış geliri Ocak-Eylül döneminde arttı

Salı, 22 Kasım 2022 16:23:18 (GMT+3) | İstanbul

Fransız boru üreticisi Vallourec, bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Vallourec’in satış geliri yıllık %53,6 artışla 1,28 milyar € olurken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 128 milyon €’ya kıyasla 198 milyon € seviyesinde kaydedildi. Üçüncü çeyrekte şirketin geliri ve AVFÖK’ündeki büyümede, ABD’deki güçlü ticari dinamikler ve Saudi Aramco, ADNOC ile Petrobras gibi müşterilerle yapılan uzun vadeli anlaşmalar etkili oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin satış geliri yıllık %40,5 artışla 3,34 milyar € olurken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 356 milyon €’ya kıyasla 403 milyon € seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirketin satış hacmi %18,2 artışla 462.000 mt olurken, bu yılın ilk dokuz ayındaki satış hacmi yıllık %14,2 artışla 1,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Vallourec Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philippe Guillemot, Almanya’da yakında sona erecek faaliyetlerinde enerji maliyetleri artmış olsa da, boru segmentinde küresel olarak güçlü bir performans sergilemeye devam ettiklerini belirtti. Guillemot ayrıca, Pau Branco madeninde faaliyetlerini normal seviyelere geri getirme konusunda önemli bir ilerleme kaydettiklerini ve dördüncü çeyrekte demir cevheri üretiminin önceki tahminlerin üzerinde yer alacağını belirtti.

Şirket tüm yıl için yaklaşık 650-750 milyon € AVFÖK ve yaklaşık 200 milyon € sermaye masrafı kaydetmeyi bekliyor.