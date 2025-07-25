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Vallourec’in net kârı ve satış geliri yılın ikinci çeyreğinde düştü, yılın ikinci yarısından beklentiler toparlanma yönünde

Cuma, 25 Temmuz 2025 11:52:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız boru üreticisi Vallourec, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %20,5 düşüşle 863 milyon € seviyesine gerilerken, AVFÖK’ü boru segmentinde satış tonajlarının ve ortalama fiyatların düşmesine bağlı olarak geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 215 milyon €’ya kıyasla 187 milyon € seviyesinde kaydedildi. Şirketi net kârı ise yıllık %63 düşüşle 40 milyon € oldu.

Bu yılın Nisan-Haziran döneminde Vallourec’in boru satış hacmi yıllık %16,5 düşüşle 293.000 mt ve demir cevheri satış hacmi de yıllık %14,2 artışla 1,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket yılın ilk yarısında yıllık %10,6 düşüşle 1,85 milyar € satış geliri, %12,4 düşüşle 394 milyon € AVFÖK değeri ve %37,9 düşüşle 139 milyon € net kâr kaydetti.

Yılın aynı döneminde şirketin boru ve demir cevheri satışları sırasıyla %10,6 düşüş ve %14 artışla 606.000 mt ve 3,2 milyon mt oldu.

Vallourec önümüzdeki çeyrekte AVFÖK değerinin 195-225 milyon € bandında yer almasını ve satış tonajının yıllık bazda yatay seyretmesini bekliyor. Bununla birlikte yılın ikinci yarısında AVFÖK değerinin küresel çapta fiyatların artması ve maliyetlerin düşmesine bağlı olarak toparlanacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Vallourec 

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