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Vallourec’in satış geliri artsa da net kârı aşağı yönlü

Perşembe, 15 Mayıs 2025 14:09:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız boru üreticisi Vallourec, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri Orta Doğu ve Kuzey Amerika’ya yapılan sevkiyatların artmasıyla yıllık hafif artışla 991 milyon € seviyesine çıkarken, AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 235 milyon €’ya kıyasla 207 milyon € seviyesinde kaydedildi. Şirketi net kârı ise yıllık %18,1 düşüşle 105 milyon € oldu.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde Vallourec’in boru satış hacmi yıllık %7,5 artışla 314.000 mt ve demir cevheri satış hacmi de yıllık %14,2 artışla 1,6 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, AVFÖK’ünün bu yılın ikinci yarısında fiyatların yükselmesi ve maliyetlerin azalması sayesinde ilk yarısına kıyasla artış göstermesini bekliyor. Şirketin yılın ikinci çeyreğine yönelik AVFÖK beklentisi ise 170-200 milyon € bandında yer alıyor.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Vallourec 

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