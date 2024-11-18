Vallourec’in satış geliri ve AVFÖK’ü Ocak-Eylül döneminde düştü

Fransız boru üreticisi Vallourec bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Vallourec’in satış geliri, Avrupa’da bulunan haddehanelerin kapanmasının ardından azalan satışlar nedeniyle yıllık %21,7 düşüşle 894 milyon € olurken AVFÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 222 milyon €’ya kıyasla 168 milyon € seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk dokuz ayında ise şirketin satış geliri yıllık %22,9 düşüşle 2,96 milyar € olurken AVFÖK’ü düşen fiyatlar nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 916 milyon €’ya kıyasla 618 milyon € seviyesinde yer aldı.

Üçüncü çeyrekte şirketin satış hacmi %16,8 düşüşle 292.000 mt oldu.

Şirket yılın tamamında AVFÖK’ünün 800-850 milyon € aralığında yer almasını bekliyor.