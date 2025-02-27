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Vallourec’in satış hacmi 2024’te düşüş kaydetti

Perşembe, 27 Şubat 2025 13:04:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransız boru üreticisi Vallourec 2024’ün dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Vallourec’in satış geliri yıllık %16,5 düşüşle 1,06 milyar € olurken, AVFÖK’ü 2023 yılının aynı döneminde kaydedilen 280 milyon €’ya kıyasla 214 milyon € seviyesinde kaydedildi. Yılın tamamında ise şirketin satış geliri yıllık %21,1 düşüşle 4,03 milyar € olurken, AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,19 milyar €’ya kıyasla 832 milyon € seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirketin boru satış hacmi %5,2 düşüşle 362.000 mt olurken, yılın tamamında şirketin boru satış hacmi yıllık %16,4 düşüşle 1,29 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu düşüşün çoğunlukla Vallourec’in Almanya’daki haddehanelerini kapatmasından ve Kuzey Amerika’ya yapılan sevkiyatların azalmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Vallourec Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philippe Guillemot, geçtiğimiz aylarda ABD’de görülen fiyat artışlarının 2025’in ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarına olumlu yansıyacağını ifade etti. Guillemot, ABD ticaret politikalarında yapılan son değişikliklerin ABD piyasasında daha fazla yukarı yönlü hareket sağlamasını bekliyor.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Vallourec 

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