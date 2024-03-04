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Vallourec’in satış geliri ve AVFÖK’ü 2023’te arttı

Pazartesi, 04 Mart 2024 11:26:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransız boru üreticisi Vallourec geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Vallourec’in satış geliri yıllık %17,2 düşüşle 1,27 milyar € olurken, AVFÖK’ü 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen 312 milyon €’ya kıyasla 280 milyon € seviyesinde kaydedildi. Yılın tamamında ise şirketin satış geliri yıllık %4,7 artışla 5,11 milyar € olurken, AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 715 milyon €’ya kıyasla 1,19 milyar € seviyesinde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirketin boru satış hacmi %25,6 düşüşle 382.000 mt olurken, yılın tamamında şirketin boru satış hacmi yıllık %13,9 düşüşle 1,55 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket yüksek boru fiyatları ve devam eden operasyonel iyileştirme nedeniyle AVFÖK’ünün 2024 yılında da yüksek seviyede yer almasını bekliyor.


Etiketler: Boru Borular Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Vallourec 

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