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Vallourec Meksika Körfezi’ndeki petrol ve doğal gaz projesine hat borusu tedarik edecek

Pazartesi, 23 Ocak 2023 11:06:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, ABD merkezli petrol ve doğal gaz arama şirketi LLOG Exploration Offshore’a Meksika Körfezi kıyısında yer alan Salamanca derin su projesi için 25.000 mt hat borusu tedarik edeceğini açıkladı.

Borular Vallourec’in Brezilya’da bulunan son teknolojiye sahip Jeceaba tesisinde üretilecek.

Salamanca projesi daha önce devre dışı bırakılan bir üretim tesisinin yenilenmesiyle oluşturulan deniz üstü bir üretim birimi. Devre dışı bırakılan üretim biriminin yeniden kullanılması yeni bir birimin inşasına kıyasla karbon emisyonundan %70 tasarruf sağladı.


Etiketler: Boru Borular Kuzey Amerika Çelik Üretimi Vallorec 

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