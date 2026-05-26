Tenaris Ontario’daki çelik boru faaliyetlerini güçlendirmek için yatırım yapıyor

Salı, 26 Mayıs 2026 10:57:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli uluslararası çelik boru üreticisi Tenaris, Kanada’daki Ontario’da bulunan Sault Ste. Marie sanayi merkezinde çelik boru üretim kapasitesini artırmak ve Kanada’nın yerel enerji tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla 300 milyon Kanada dolarının üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre proje, dikişsiz ve elektrik direnç kaynaklı boru üretim operasyonlarında üretim kapasitesini genişletecek ve verimliliği artıracak.

Yatırım kapsamında sıcak haddeleme, germe redüksiyon, ısıl işlem, test kapasitesi, bitirme operasyonları, yarı premium ve API bağlantıları için ek diş açma hattı gibi yeni ekipman kurulumu gerçekleştirilecek. Söz konusu modernizasyonun, üretim süreci boyunca malzeme akışı verimliliğini artırmayı ve Kanada petrol ile doğal gaz sektöründe kullanılan yüksek performanslı OCTG ile hat borusu ürünleri için yerel tedarik kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Şirket, yatırımın Kanada’nın enerji egemenliğini, yerel üretim kapasitesini ve petrol ile doğal gaz sektörüne yönelik yerel tedarik zinciri gelişimini desteklediğini vurguladı.

200 kişilik istihdam yaratılması bekleniyor

Yatırımın Ontario’da doğrudan ve dolaylı olarak 200’e kadar nitelikli istihdam yaratmasının yanı sıra bölgesel taşeronlar ve tedarikçiler için ek iş fırsatları oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

Yerel yetkililer, projenin Sault Ste. Marie’nin Kanada’daki önemli ileri üretim ve çelik sanayi merkezlerinden biri olarak konumunu güçlendirmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Kuzey Amerika’daki enerji talebi boru sektörünü destekliyor

Açıklamada Kuzey Amerika boru ürünleri piyasasında yatırım ivmesinin devam ettiği ifade edildi. Bölgede talebin petrol ve doğal gaz sondaj faaliyetleri, boru hattı altyapısı ve enerji güvenliği girişimleriyle desteklenmeye devam ettiği belirtildi.

Çelik boru üreticilerinin, daha yüksek kaliteli OCTG ve hat borusu ürünlerine yönelik gereksinimleri karşılamak amacıyla kapasite artırımı ve tesis modernizasyon yatırımlarını sürdürdüğü kaydedildi.


