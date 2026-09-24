ABD, Güney Kore çıkışlı kalın etli dikdörtgen boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore çıkışlı kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Dong-A-Steel Co., Ltd. (DOSCO) ve HiSteel Co., Ltd. (HiSteel) şirketlerinin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerin altında satmadığını tespit etti ve her iki şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %0 olarak belirledi.

Tekil olarak incelenmeyen Kukje Steel Co., Ltd. (Kukje Steel) için inceleme kapsamında belirlenen vergi oranı da %0 olurken, Bakanlık ilgili tarafların yorumları üzerine şirket için ön sonuçlarda belirlenen oranı değiştirdi.

Diğer tüm şirketler için geçerli vergi oranı ise %3,24 seviyesinde bulunuyor.