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ABD, Güney Kore çıkışlı kalın etli dikdörtgen boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 24 Eylül 2026 10:33:46 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore çıkışlı kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Dong-A-Steel Co., Ltd. (DOSCO) ve HiSteel Co., Ltd. (HiSteel) şirketlerinin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerin altında satmadığını tespit etti ve her iki şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %0 olarak belirledi.

Tekil olarak incelenmeyen Kukje Steel Co., Ltd. (Kukje Steel) için inceleme kapsamında belirlenen vergi oranı da %0 olurken, Bakanlık ilgili tarafların yorumları üzerine şirket için ön sonuçlarda belirlenen oranı değiştirdi.

Diğer tüm şirketler için geçerli vergi oranı ise %3,24 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler: Boru Borular G. Kore Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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Sanayi Boruları

Dış Çap 6 - 324 mm
Et Kalınlığı 0,6 - 6 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
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