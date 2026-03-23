ABD Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik 1 Eylül 2023 ve 31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Güney Koreli ihracatçıların ABD’ye söz konusu ürünü normal değerlerin altından satmadığını tespit etti. Böylece ortalama damping marjları Dong-a-Steel Co., Ltd için sıfır, HiSteel Co., Ltd için sıfır ve Kukje Steel Co., Ltd. için %35,11 olarak belirlendi. Ayrı olarak incelenmediği için Kukje Steel Co., Ltd.’nin ağırlıklı ortalama damping marjı, diğer incelenen şirketlerin ortalamasına göre hesaplandı.

Bununla birlikte ilgili ürünün satışını yapmadığı için NEXTEEL Co., Ltd. için yapılan inceleme geri çekildi.

İncelemenin nihai sonuçları, ön sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 120 gün içerisinde yayımlanacak.