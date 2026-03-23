ABD Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 23 Mart 2026 13:32:37 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik 1 Eylül 2023 ve 31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Güney Koreli ihracatçıların ABD’ye söz konusu ürünü normal değerlerin altından satmadığını tespit etti. Böylece ortalama damping marjları Dong-a-Steel Co., Ltd için sıfır, HiSteel Co., Ltd için sıfır ve Kukje Steel Co., Ltd. için %35,11 olarak belirlendi. Ayrı olarak incelenmediği için Kukje Steel Co., Ltd.’nin ağırlıklı ortalama damping marjı, diğer incelenen şirketlerin ortalamasına göre hesaplandı.

Bununla birlikte ilgili ürünün satışını yapmadığı için NEXTEEL Co., Ltd. için yapılan inceleme geri çekildi.

İncelemenin nihai sonuçları, ön sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 120 gün içerisinde yayımlanacak.


Benzer Haber ve Analizler

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi Güney Kore’den ithal kaynaklı borudaki yüksek vergileri araştırıyor

29 Kas | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen borudaki vergiyi artırdı

26 Kas | Çelik Haberler

ABD Güney Kore ve Türkiye’den ithal hat borusu soruşturmalarında nihai marjları belirledi

02 Ara | Çelik Haberler

ABD’li üreticiler Türkiye’den ithal kalın ebatlı kutu profil için vergi başvurusu yaptı

22 Tem | Çelik Haberler

Kanada OCTG vergisinde ön kararı açıkladı

04 Ara | Çelik Haberler

Kanada dokuz ülkeden ithal OCTG’nin piyasaya zarar verdiğine hükmetti

22 Eyl | Çelik Haberler

ABD OCTG antidamping soruşturmasında geçici marjları açıkladı

19 Şub | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal standart boruya yönelik incelemeyi iptal etti

27 Ara | Çelik Haberler

OCTG vergi soruşturmasında ABD’den yeni adım

23 Ara | Çelik Haberler

ABD ithal OCTG borusuna yönelik kapsamlı vergi incelemesi başlatacak

19 Ağu | Çelik Haberler

