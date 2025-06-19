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Vallourec Katar'a OCTG boru tedarik edecek

Perşembe, 19 Haziran 2025 15:10:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, Katar'a OCTG boru tedarik etmek üzere 50 milyon $’ın üzerinde değere sahip bir tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Üretici Katar'daki kara ve deniz sondaj faaliyetlerini desteklemek için 2026 yılında ülkeye karbon çelikten OCTG boru ve birinci kalite bağlantı elemanları tedarik edecek.

Sözleşme Katar'ın 2030 yılına kadar petrol üretimini %19, sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini ise %85 artırmayı amaçlayan üretim hedefleri doğrultusunda imzalandı. Sıvılaştırılmış doğal gaz üretiminin artırılmasıyla toplam üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 142 milyon mt'a çıkarılacak ve bu süreç boyunca yeni sondaj ve altyapı geliştirme çalışmaları yapılacak.

Vallourec CEO’su Philippe Guillemot sözleşmenin şirketin büyük ölçekli birinci kalite boru ürünleri tedarikindeki rekabet gücünü gösterdiğini ve Vallourec'i Katar’ın gelecekteki petrol, gaz ve karbon yakalama projelerinin stratejik ortağı yaptığını ifade etti.


Etiketler: Boru Borular Katar Fransa Orta Doğu Çelik Üretimi Vallourec 

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