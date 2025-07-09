Vallourec Irak’ta CNOOC ve PetroChina ile 130 milyon $’lık OCTG boru anlaşması imzaladı

Fransız çelik boru üreticisi Vallourec, Çinli petrol şirketleri CNOOC ve PetroChina ile Irak’taki sondaj faaliyetleri için 130 milyon $ değerinde iki ayrı petrol ve doğal gaz arama ve üretimine yönelik boru (OCTG) tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre teslimatlar 2025 ve 2026 yılları boyunca kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Yüksek kalite ve dayanıklılık

Anlaşma kapsamında Vallourec, karbon çelik ve Super-13Cr alaşımlı OCTG boruları, kendi üretimi olan VAM birinci kalite bağlantı elemanları ile birlikte tedarik edecek. Bu borular, özellikle yüksek sıcaklık ve basınç koşullarına sahip Irak sahalarında uzun ömürlü kullanım sağlaması için tercih ediliyor.

Korozyona dayanıklı ve yüksek basınca karşı mukavemetli özel bir çelik alaşımı olan Super-13Cr yüksek karbondioksit ve düşük hidrojen sülfür içeren sahalarda kullanılıyor.

Irak’ın petrol üretim hedefi: 2029’a kadar %46 artış

Irak Petrol Bakanlığı, ülkenin petrol üretim kapasitesini artırmak için büyük bir stratejik plan yürütüyor. Bakanlık ülkenin petrol üretim kapasitesini 2025 yılında 4,1 milyon varilden 2029 yılında %46 artışla 6 milyon varile çıkarmayı planlıyor. Keşif ve üretim faaliyetlerindeki bu artı, teknik olarak karmaşık ve yüksek basınçlı ortamlarda çalışabilen üstün kaliteli OCTG borulara olan ihtiyacı artıracak.

Vallourec CEO’su Philippe Guillemot, “CNOOC ve PetroChina, Vallourec’in rekabetçi fiyatlarla kısa sürede yüksek kaliteli malzeme tedarik etme kabiliyetini bu sözleşmelerle teyit etti,” ifadeleriyle bu sözleşmelerin şirketin teknik kapasitesini ve güvenilirliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, VAM bağlantı elemanlarının hem Irak’ta hem de Orta Doğu genelinde daha fazla tercih edildiğini, bunun temel nedeninin ise dayanıklılık, sızdırmazlık ve kurulum kolaylığı olduğunu vurguladı.