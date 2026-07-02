Arabian Pipes, Aramco’dan 35 milyon $ değerinde çelik boru tedarik sözleşmesi aldı

Suudi Arabistan merkezli boru üreticisi Arabian Pipes Company, çelik boru üretimi ve tedariki için Suudi Arabistanlı petrol ve doğal gaz devi Aramco ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Söz konusu anlaşmanın şirketin sipariş portföyünü daha da güçlendirirken, yerel enerji tedarik zincirindeki konumunu pekiştirdiği ifade edildi.

Şirketin açıklamasına göre son sözleşmenin değeri yaklaşık 133 milyon SAR (35,47 milyon $) seviyesinde yer alıyor ve sözleşme dokuz ay sürecek. Bu kapsamda Arabian Pipes, Aramco’nun altyapı projelerinin teknik gereklilikleri doğrultusunda vasıflı çelik borular üretecek ve teslim edecek, siparişin karşılanması için yerel üretim tesislerini kullanacak.

Şirket sözleşmenin mali etkisinin 2027 yılının ilk yarısında finansal sonuçlara yansımasının beklendiğini ve bunun Suudi Arabistan’ın petrol ve doğal gaz sektöründen gelen talebin devam ettiği bir ortamda Arabian Pipes’a ek gelir görünürlüğü sağlayacağını belirtti.

Son sözleşme Arabian Pipes ile Aramco arasında yakın zamanda imzalanan diğer iki çelik boru tedarik sözleşmesinin ardından. Bunlar arasında mali etkisinin 2026 yılının dördüncü çeyreği ile 2027 yılının ilk çeyreğinde görülmesi beklenen, sekiz ay süreli 48 milyon SAR (12,83 milyon $) değerindeki sözleşme ve şirketin dokuz ay boyunca boru tedarik edeceği 94 milyon SAR (25,06 milyon $) değerindeki ayrı bir sözleşme yer alıyor.