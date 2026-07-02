Tenaris Surinam’daki açık deniz sondaj projesi için yeni servis merkezinde faaliyetlerine başladı

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Surinam’ın ilk büyük açık deniz sondaj geliştirme projesi olan TotalEnergies’in GranMorgu projesini desteklemek amacıyla Surinam’ın başkenti Paramaribo’da inşa ettiği yeni servis merkezinde faaliyetlerin başladığını açıkladı.

74.500 metrekarelik servis merkezi 15.000 mt kapasiteye sahip olup bir lojistik sahası ve boruların kuyu sahasına teslim edilmeden önce hazırlandığı ve kontrol edildiği bir muayene hattını içererek daha güvenli ve verimli açık deniz operasyonlarını destekleyecek. SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere GranMorgu projesi TotalEnergies tarafından işletilirken, APA Corporation ve Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. projede ortak olarak yer alıyor. Sondaj faaliyetlerinin ise bu yıl başlaması planlanıyor.

Tenaris yeni merkezin boru bazında izlenebilirlik sağlayan PipeTracer® ve müşterilerin siparişlerini yönetmesine, sevkiyatları ve sondaj kulesi iadelerini takip etmesine ve belgeleri gerçek zamanlı görünürlükle işlemesine olanak tanıyan Rig Direct® Portal dahil olmak üzere dijital teknolojilerle de desteklendiğini belirtti.