Vallourec, Endonezya’daki açık deniz karbon yakalama ve depolama projesine boru tedarik edecek

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, Endonezya’nın Papua Barat eyaletinde yer alan ve ülkenin ilk açık deniz karbon yakalama ve depolama projesi olan Tangguh projesine yönelik boru tedariki için Endonezya merkezli BP Berau Ltd. ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Vallourec söz konusu anlaşma kapsamında Tangguh projesine açık deniz sondaj kuyularında kullanılacak korozyona dayanıklı alaşımlı borular ile şirketin kendi geliştirdiği VAM® bağlantı elemanları tedarik edeceğini belirtti.

Şirket ayrıca ürün tedarikine ek olarak kurulum ve operasyonel denetim dahil olmak üzere projenin işletme süreci boyunca teknik destek sağlayacak boru yönetim hizmetleri ve VAM® saha hizmetleri sunacağını ifade etti.