Vallourec, Endonezya’da toplam 36.000 mt’luk OCTG boru kontratı imzaladı

Çarşamba, 25 Mart 2026 14:12:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, 2026’nın Şubat ayında Endonezya’ya toplamda 14.000 mt’luk petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan (OCTG) boru tedarik edeceği iki bağlantı imzaladığını açıkladı. Söz konusu anlaşmaların şirketin bölgedeki farklı petrol ve doğal gaz şirketleriyle kısa süre önce yaptığı toplam beş bağlantının parçası olduğu ifade edildi.

Bahsi geçen anlaşmaların toplam tonajı yaklaşık 36.000 mt boru ve bağlantı ekipmanına ulaşırken, söz konusu ürünler bölgede yaklaşık 140 kuyuda sondaj faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılacak.

Vallourec tedarik edeceği tüm boruların Endonezya’daki iştiraki PT Citra Tubindo’da ısıl işlemden geçirileceğini belirtti. Bu yaklaşımın yerel üretim kapasitesini artırması, tedarik zinciri verimliliğini geliştirmesi ve şirketlere yüksek katma değerli birinci kalite çözümler sunarken, ülkenin sanayi gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.


