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Vallourec Hindistan’da yeni boru işleme kapasitelerini devreye almak üzere Ultra Corpotech ile mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 09 Haziran 2026 11:15:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, büyük petrol sahası hizmetleri şirketlerine tedarik yapan Hindistan ve ABD merkezli Ultra Corpotech Pvt Ltd ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Vallourec’in açıklamasına göre mutabakat anlaşması kapsamında Hindistan’da yeni VAM® boru işleme kapasiteleri devreye alınacak. Anlaşmanın 2026 yılının sonlarında uygulanmaya başlaması, devreye alma çalışmalarının ise 2027 yılının başlarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Şirket, söz konusu iş birliğinin Hindistan’daki petrol sahası hizmetleri müşterilerine ve ortaklarına daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan daha yakın ve sürdürülebilir bir iş birliği kurmayı hedeflediğini belirtti. Vallourec, bu girişimin sertifikalı yerel üretim yoluyla VAM® ürünlerine erişimi kolaylaştırarak daha verimli ve düzenli bir tedarik zinciri oluşturulmasını destekleyeceğini ifade etti.

Vallourec ayrıca son 10 yılda petrol sahası hizmetleri şirketlerinin üretim faaliyetlerinin %50’den fazlasının Kuzey Amerika’dan, Mumbai bölgesi de dahil olmak üzere Doğu Yarımküre’ye kaydığını, Mumbai bölgesinin Orta Doğu pazarlarına yakınlığıyla stratejik bir avantaj oluşturduğunu belirtti.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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