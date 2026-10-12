Vallourec, Azerbaycan'daki Abşeron doğal gaz sahası için TotalEnergies'den 16.000 mt'un üzerinde boru siparişi aldı

Fransa merkezli dikişsiz boru üreticisi Vallourec, Azerbaycan'daki Abşeron doğal gaz sahasının geliştirilmesi kapsamında 16.000 mt'yi aşkın petrol sondaj ve üretim borusu (OCTG) ile hat borusu tedarik etmek üzere TotalEnergies ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Tedarik kapsamında yüksek kaliteli OCTG ve 159 km hat borusu yer alıyor

OCTG tedarik paketi, zorlu açık deniz uygulamaları için geliştirilen son nesil VAM SLIJ-3 dahil olmak üzere VAM bağlantı elemanlarıyla donatılmış boruların yanı sıra aksesuarları ve bağlantı yağı kullanımını gerektirmeyen CLEANWELL teknolojisini içeriyor. Vallourec ayrıca kara ve açık deniz uygulamaları için yaklaşık 159 kilometre korozyon önleyici kaplamalı hat borusu tedarik edecek, yerel bağlı kuruluşu VAM Caspian ise proje faaliyetlerine destek sağlayacak.