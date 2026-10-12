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Vallourec, Azerbaycan'daki Abşeron doğal gaz sahası için TotalEnergies'den 16.000 mt'un üzerinde boru siparişi aldı

Pazartesi, 12 Ekim 2026 14:17:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli dikişsiz boru üreticisi Vallourec, Azerbaycan'daki Abşeron doğal gaz sahasının geliştirilmesi kapsamında 16.000 mt'yi aşkın petrol sondaj ve üretim borusu (OCTG) ile hat borusu tedarik etmek üzere TotalEnergies ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Tedarik kapsamında yüksek kaliteli OCTG ve 159 km hat borusu yer alıyor

OCTG tedarik paketi, zorlu açık deniz uygulamaları için geliştirilen son nesil VAM SLIJ-3 dahil olmak üzere VAM bağlantı elemanlarıyla donatılmış boruların yanı sıra aksesuarları ve bağlantı yağı kullanımını gerektirmeyen CLEANWELL teknolojisini içeriyor. Vallourec ayrıca kara ve açık deniz uygulamaları için yaklaşık 159 kilometre korozyon önleyici kaplamalı hat borusu tedarik edecek, yerel bağlı kuruluşu VAM Caspian ise proje faaliyetlerine destek sağlayacak.

Etiketler: Boru Borular Azerbaycan BDT Vallourec 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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