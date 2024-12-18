Vallourec Almanya’daki üretim sahasını elden çıkaracak

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec, Almanya’da yer alan yaklaşık 900.000 metrekarelik üretim sahasını satmak üzere Hollanda merkezli müteahhitlik şirketi CPT ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Avrupa’daki başlıca varlıklarının satışını öngören yeniden yapılandırma planı kapsamında 2023 yılının sonunda kapatılmadan önce Vallourec’in birinci kalite boru üretim faaliyetlerini gerçekleştirdiği Düsseldorf-Rath sahası, 155 milyon € karşılığında CPT’ye devredilecek. Yasal onaylara tabi olan satış işleminin bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.