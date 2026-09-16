East Pipes, Aramco'ya çelik boru tedarik edecek

Suudi Arabistan merkezli çelik boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, Saudi Arabian Oil Company (Aramco) ile katma değer vergisi dahil yaklaşık 20 milyon SAR (5,3 milyon $) değerinde çelik boru üretim ve tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
Sözleşme 15 Eylül 2026 tarihinde imzalanırken, sözleşmenin süresi dört ay olacak. East Pipes, anlaşma kapsamında tedarik edilecek çelik boruların tonajına veya özelliklerine ilişkin bilgi vermedi.
Finansal etkinin 2026-27 mali yılının dördüncü çeyreğinde görülmesi bekleniyor
East Pipes, Aramco ile imzalanan çelik boru sözleşmesinin finansal etkisinin 2026-27 mali yılının dördüncü çeyreğinde mali sonuçlarına yansımasının beklendiğini belirtti.