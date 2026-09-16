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East Pipes, Aramco'ya çelik boru tedarik edecek

Çarşamba, 16 Eylül 2026 14:00:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli çelik boru üreticisi East Pipes Integrated Company for Industry, Saudi Arabian Oil Company (Aramco) ile katma değer vergisi dahil yaklaşık 20 milyon SAR (5,3 milyon $) değerinde çelik boru üretim ve tedarik sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Sözleşme 15 Eylül 2026 tarihinde imzalanırken, sözleşmenin süresi dört ay olacak. East Pipes, anlaşma kapsamında tedarik edilecek çelik boruların tonajına veya özelliklerine ilişkin bilgi vermedi.

Finansal etkinin 2026-27 mali yılının dördüncü çeyreğinde görülmesi bekleniyor

East Pipes, Aramco ile imzalanan çelik boru sözleşmesinin finansal etkisinin 2026-27 mali yılının dördüncü çeyreğinde mali sonuçlarına yansımasının beklendiğini belirtti.

Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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