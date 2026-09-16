Vallourec, Petrobras'ın Brezilya'daki Sepia 2 projesine dikişsiz boru tedarik edecek

Fransa merkezli dikişsiz boru üreticisi Vallourec, Petrobras'ın Brezilya'da geliştirilen Sepia 2 açık deniz sondaj projesine dikişsiz karbon çelik hat borusu ve ısı yalıtım kaplaması tedarik etmek üzere Subsea7'den önemli bir sipariş aldığını açıkladı. Subsea7'nin Petrobras ile imzaladığı mühendislik, tedarik, inşaat ve montaj sözleşmesinin ardından alınan sipariş, projenin hat borusu ve dış kaplama ihtiyacının tamamını kapsıyor.

Brezilya'daki tesislerden 15.000 mt'un üzerinde boru tedarik edilecek

Vallourec, toplam 15.000 mt'un üzerinde, zorlu ortam koşullarına uygun karbon çelik hat borusundan oluşan yaklaşık 130 km uzunluğunda hat borusu tedarik edecek. Borular şirketin Minas Gerais eyaletindeki Jeceaba tesisinde üretilecek. Espírito Santo eyaletindeki Serra kaplama tesisinde ise zorlu montaj ve işletme koşullarını karşılamak üzere ısı yalıtım kaplaması uygulanacak.

Sepia 2 projesi 15 kuyuyu kapsıyor

Brezilya kıyılarının yaklaşık 280 km açığında yer alan Sepia 2 projesi, Petrobras liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından geliştiriliyor. Proje, 15 kuyunun yanı sıra yaklaşık 2.170 metre su derinliğine kurulacak yeni bir yüzer üretim, depolama ve boşaltma ünitesine bağlanan bir sevkiyat boru hattını kapsıyor.