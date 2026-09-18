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Arabian Pipes ile Saudi Aramco yeni çelik boru kaplama sözleşmesi imzaladı

Cuma, 18 Eylül 2026 11:14:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli çelik boru üreticisi Arabian Pipes Company, Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) ile çelik boruların kaplanmasına yönelik yaklaşık 19 milyon SAR (5,1 milyon $) değerinde bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sözleşme 15 Eylül 2026 tarihinde imzalanırken, sözleşmenin süresi 11 ay olacak.

Finansal etkinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren görülmesi bekleniyor

Arabian Pipes, sözleşmenin finansal etkisinin 2026 yılının dördüncü çeyreğinden 2027 yılının üçüncü çeyreğine kadar mali sonuçlarına yansımasını bekliyor.

Son anlaşma, Arabian Pipes ile Saudi Aramco arasında bu yılın başlarında imzalanan çeşitli sözleşmelerin ardından geldi. Bunlar arasında Temmuz ayında çelik boruların üretimi, kaplanması ve tedarikine yönelik imzalanan 68 milyon SAR değerinde ve sekiz ay süreli bir sözleşme de yer alıyor.

Arabian Pipes ayrıca Mayıs ayında toplam yaklaşık 62 milyon SAR değerindeki sözleşmelerin ardından Haziran ayında Saudi Aramco ile 133 milyon SAR değerinde çelik boru üretim ve tedarik sözleşmesi imzaladı.

Etiketler: Boru Borular S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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