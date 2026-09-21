Hint Welspun Corp'un Suudi Arabistan'daki iştiraki Aramco'dan 209 milyon $ değerinde çelik boru siparişi aldı

Hint Welspun Corp'un Suudi Arabistan merkezli iştiraki East Pipes Integrated Company for Industry (EPIC), Aramco'dan çelik boru üretimi ve tedariki için 209 milyon $ değerinde sipariş aldı.
Şirket, tedarik sözleşmesinin önümüzdeki altı ay içerisinde tamamlanacağını bildirdi.
EPIC, tam entegre üretim tesisleriyle Suudi Arabistan'ın önde gelen spiral tozaltı kaynaklı (HSAW) boru üreticisi konumunda bulunuyor.
Welspun Corp, ağırlıklı olarak petrol, doğal gaz ve su iletim sektörlerinde kullanılan büyük çaplı kaynaklı hat boruları (LSAW, HSAW, HFW/HFIW) üretiyor. Şirket ayrıca su altyapısı sektörüne yönelik olarak Gujarat eyaletinin Anjar kentindeki sıfırdan kurulan üretim kompleksinde sünek boru ve pik demir üretimi gerçekleştiriyor.