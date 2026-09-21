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Hint Welspun Corp'un Suudi Arabistan'daki iştiraki Aramco'dan 209 milyon $ değerinde çelik boru siparişi aldı

Pazartesi, 21 Eylül 2026 14:18:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Welspun Corp'un Suudi Arabistan merkezli iştiraki East Pipes Integrated Company for Industry (EPIC), Aramco'dan çelik boru üretimi ve tedariki için 209 milyon $ değerinde sipariş aldı.

Şirket, tedarik sözleşmesinin önümüzdeki altı ay içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

EPIC, tam entegre üretim tesisleriyle Suudi Arabistan'ın önde gelen spiral tozaltı kaynaklı (HSAW) boru üreticisi konumunda bulunuyor.

Welspun Corp, ağırlıklı olarak petrol, doğal gaz ve su iletim sektörlerinde kullanılan büyük çaplı kaynaklı hat boruları (LSAW, HSAW, HFW/HFIW) üretiyor. Şirket ayrıca su altyapısı sektörüne yönelik olarak Gujarat eyaletinin Anjar kentindeki sıfırdan kurulan üretim kompleksinde sünek boru ve pik demir üretimi gerçekleştiriyor.

Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 6 - 324 mm
Et Kalınlığı 0,6 - 6 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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