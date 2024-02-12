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Vallourec Kuzey Denizi’ndeki doğal gaz projesi için boru tedarik edecek

Pazartesi, 12 Şubat 2024 12:03:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fransa merkezli boru üreticisi Vallourec Kuzey Denizi’nde bulunan Dvalin North doğal gaz projesi için Alman ham petrol ve doğal gaz üreticisi Wintershall Dea’ya birinci kalite OCTG boru çözümleri tedarik edeceğini açıkladı.

Söz konusu sipariş büyük miktarda yüksek kaliteli korozyona dayanıklı alaşımlı malzeme, bağlantı elemanları, aksesuarlar ve ilgili hizmetler de dahil olmak üzere yaklaşık 3.000 mt boru içeriyor. Vallourec ayrıca projenin toplam maliyetini azaltacak çevre dostu CLEANWELL® çözümünü de tedarik edecek.

Borular bu yıl Vallourec’in Brezilya ve Fransa’da bulunan tesislerinde üretilecek, teslimat ise yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek.


Etiketler: Boru Borular Almanya Fransa Avrupa Birliği Çelik Üretimi Vallourec 

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