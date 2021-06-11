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Vale’nin Xingu madeninin çökebileceği bildiriliyor

Cuma, 11 Haziran 2021 10:06:33 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale’nin Alegria madeninde yer alan ve faaliyetleri durdurulan Xingu demir cevheri barajının her an çökme riski taşıdığı belirtiliyor.

Vale öne sürülen iddiaları, “barajın her an çökme riski bulunmuyor” diyerek reddederken, barajın yapısal güvenliğinde herhangi bir değişim olmadığını dile getirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Vale, Xingu barajının civarındaki bölgenin tahliye edilmesine yönelik işçi sendikası tarafından verilen talimatın ardından Timbopeba madenindeki ve Alegria madeninin bir bölümündeki faaliyetlerini askıya almıştı.

Şirket ayrıca, işçi sendikasının tahliye emrini yerine getirdiğini de söyledi.


Etiketler: Vale  Güney Amerika  madencilik  Brezilya  |  benzer haberler »


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