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Vale’nin vergi kaçırma planına yönelik soruşturma başlatıldı

Cuma, 25 Haziran 2021 10:02:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Pará eyaleti yasama organı Alepa, Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin vergi kaçırmak için kullandığı iddia edilen planı soruşturacak.

Soruşturma kapsamında Alepa, Vale’nin Pará’ya bağlı Marabá şehrinde yer alan sahasında denetlemeler yaptı. Alepa, Vale’nin 2006 yılından bu yana 3 milyar $ vergi kaçırdığını bildirdi.

Vale’nin Canaã dos Carajás’da S11D demir cevheri projesi bulunuyor. Söz konusu proje, hem şirketin en büyük demir cevheri madeni hem de dünyanın en büyük demir cevheri projesi olarak adlandırılıyor.

Alepa, şirketin, satış gelirlerini olandan düşük göstermek için İsviçre, Çin, Cayman Adaları ve Brezilya’yı kullandığını belirtirken, Vale tüm iddiaları reddetti.


Etiketler: madencilik  Vale  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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