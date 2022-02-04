Vale’nin terminalindeki bakım çalışmalarını askıya alan karar iptal edildi

Cuma, 04 Şubat 2022 09:43:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Rio de Janeiro eyaleti çevre düzenleme kurumu INEA, Mangaratiba şehri yönetiminin Vale’nin Ilha Gaíba demir cevheri terminalinde yürüttüğü bakım çalışmalarını askıya alması kararını iptal etti. Söz konusu terminalden dış piyasalara yıllık 40.000 mt’dan fazla sevkiyat yapılıyor.

INEA’nın Mangaratiba şehri yönetiminin hazırladığı teknik raporda hatalar ve tutarsızlıklar olduğunu belirlediği öğrenildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Rio de Janeiro eyaletine bağlı Mangaratiba şehri yönetimi, Vale’nin Ilha Gaíba terminalinde yürüttüğü bakım çalışmalarını askıya almış, şirket çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.