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Vale’nin sınırlı üretime rağmen 2021’de güçlü sonuç açıklaması bekleniyor

Pazartesi, 11 Ocak 2021 15:52:11 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Analistlere göre, Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, devam etmekte olan sınırlı üretim tahminine rağmen, 2021’de güçlü sonuçlar bildirecek.

Agencia CMA tarafından yayımlanan bir habere göre, yükselen demir cevheri ihracat fiyatlarının ve Vale’nin Brumadinho sorununu çözmek için Minas Gerais eyaleti ile yapması olası bir anlaşmanın madenci için olumsuzlukları muhtemelen telafi edeceği bildirildi.

Vale, 2021 için demir cevheri üretiminin, bir önceki tahmin olan 375-395 milyon mt’a kıyasla, 315 ile 335 milyon mt arasında olacağını tahmin ediyor. 2020 yılı için beklenti 300-305 milyon mt seviyesindeydi.

Reach Capital analisti Pedro de Marco, Vale’nin sınırlı üretimi dengelemek için daha yüksek kaliteli demir cevheri sunabileceğini söyledi. Analist, Norte üretim sisteminden yüksek kaliteli demir cevheri üretiminin arttığını belirtti.

Guide Investimentos’ta analist olan Henrique Esteter, Vale’nin 2021’de yükselen demir cevheri fiyatlarından fayda sağlamasının beklendiğini söyledi.

Bradesco BBI analistleri ise, Minas Gerais eyaletiyle yapılacak anlaşma için görüşmelerin “ileri bir aşamada” olduğunu ve Vale’nin bu tür olası bir anlaşma için şimdiden 21,6 milyar BRL (4 milyar $) önerdiğini söyledi.


Etiketler: Vale  hammaddeler  üretim  Güney Amerika  Brezilya  madencilik  demir cevheri  |  benzer haberler »


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