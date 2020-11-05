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Vale demir cevherini üretim hedefini yakalama yolunda

Perşembe, 05 Kasım 2020 12:10:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, demir cevheri üretimini sabitlemeyi hedefliyor. Vale CEO’su Eduardo Bartolomeo, 2022 yılına kadar şirketin 400 milyon mt demir cevheri üretim hedefine ulaşacağını söyledi.

Vale, bu yıl 310 milyon mt demir cevheri üretim kapasitesine ulaşmayı bekliyor. Şirket ayrıca, sermaye giderlerini 4,6 milyar $’dan 4,2 milyar $’a düşürdüğünü belirtti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Vale’nin net kârı, yıllık bazda %75,8 ve çeyreklik bazda %192,2 artışla 2,90 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  Güney Amerika  Vale  madencilik  demir cevheri  Brezilya  üretim  |  benzer haberler »


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