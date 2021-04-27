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Vale’nin Norte/Laranjeiras barajındaki faaliyetleri mahkeme kararıyla askıya alındı

Salı, 27 Nisan 2021 10:05:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Yüksek Mahkemesi güvenlik kaygıları sebebiyle Vale’nin Norte/Laranjeiras barajındaki faaliyetlerini askıya aldı.

Minas Gerais eyaleti mahkemesi, şirketin barajdaki faaliyetlerini askıya almıştı. Ancak, bir başka mahkeme de Minas Gerais eyalet mahkemesinin kararını 2019 yılının Temmuz ayında askıya alarak Vale’nin faaliyetlerine yeniden başlamasına hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme’nin yaptığı açıklamada, savcılığın, barajın çökme riski taşıdığını gösteren yeni kanıtlar sunduğu belirtildi. Ayrıca, savcılık, baraj yapısının güvenliğine dair duydukları kaygıları dile getirdi. Mahkeme de savcılığın kaygılarına dayanarak, Vale’nin Laranjeiras barajındaki faaliyetlerini askıya almasını hükmetti.


Etiketler: madencilik  Brezilya  Vale  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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