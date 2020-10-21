Vale’nin demir cevheri üretimi yeniden faaliyete geçen birimlerle üçüncü çeyrekte arttı

Çarşamba, 21 Ekim 2020 11:54:27 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci Vale, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı. Şirket, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %31,2 ve yıllık %2,3 artışla 88,7 milyon mt demir cevheri üretirken, üretimini düşüren baraj çöküşünden bu yana en güçlü üretimi kaydettiğini açıkladı. Üretim, Itabira ve Timbopeba birimlerinin Haziran ayında yeniden üretime başlaması ve Fazendao madeninin Temmuz ayında yeniden faaliyete geçmesi sayesinde arttı.

Yılın ilk dokuz ayında şirket, yıllık %3,5 düşüşle 215,8 milyon mt demir cevheri üretti.

Bu yılın ilk dokuz ayında, Vale’nin pelet üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,5 düşüşle 22,56 milyon mt oldu.

Öte yandan, söz konusu dönemde Vale’nin metalürjik kömür üretimi yıllık %24 düşüşle 2,43 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vale, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık %10,1 düşüşle 172 milyon mt demir cevheri satışı yaptığını belirtirken, aynı dönemde pelet satışlarının yıllık %29,2 düşerek 22,72 milyon mt olduğunu belirtti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket demir cevheri kapasitesini bu yılın dördüncü çeyreğinde yıllık 6 milyon mt artırmayı planladığını belirtti.