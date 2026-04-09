Brezilya'nın demir cevheri ihracatı 2026’nın Mart ayında Çin’deki tatillerin etkisiyle geriledi

Brezilya’nın pelet hariç demir cevheri ihracatı Mart ayında 25,768 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek Şubat ayındaki 26,262 milyon mt seviyesine kıyasla %1,9 düşüş gösterdi.

Söz konusu düşüşün yılın ilk çeyreğinde Çin’e yapılan sevkiyatların ülkenin tatil dönemi ve yüksek fırın bakım duruşları nedeniyle mevsimsel olarak zayıflamasından kaynaklandığı belirtildi.

2026 yılının ilk çeyreğinde Brezilya’nın Çin’e aylık ortalama demir cevheri ihracatı 18,9 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, 2025 yılının aynı döneminde 19,7 milyon mt ve 2025 yılının genelinde ise aylık ortalama 24,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Mart ayında başlıca ihracat pazarları Asya (22,727 milyon mt, bunun 19,471 milyon mt’luk kısmı Çin’e), Avrupa (1,680 milyon mt), Güney Amerika (666.600 mt), Afrika (364.200 mt) ve Orta Doğu (174.600 mt) olurken, ABD ve Meksika’ya da daha küçük tonajlarda sevkiyat yapıldı.

Öte yandan, pelet ihracatı Mart ayında Şubat ayındaki 2,222 milyon mt seviyesinden %2,6 düşüşle 2,165 milyon mt seviyesine geriledi.

Pelet ihracatında başlıca pazarlar Asya (807.500 mt), Mısır (489.300 mt), Avrupa (319.700 mt), Arjantin (270.300 mt), ABD (155.800 mt) ve Trinidad ve Tobago (81.000 mt) olarak kaydedildi.