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Vale’nin demir cevheri terminalindeki bakım çalışmaları askıya alındı

Perşembe, 20 Ocak 2022 09:57:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Rio de Janeiro eyaletine bağlı Mangaratiba şehri yönetimi, Vale’nin Ilha Gaíba terminalinde yürüttüğü bakım çalışmalarını askıya aldı.

SteelOrbis’in dün de bildirdiği üzere, şirket, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, Vale’nin işletme ruhsatının süresi dolduğu halde faaliyetlerine devam ettiği öne sürülmüştü.

Vale tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rio de Janeiro eyaleti çevre düzenleme kurumunun gerekli tüm ruhsatları verdiğini ancak Mangaratiba şehri yönetiminin mesnetsiz bir suçlama yaptığını ifade etti.

Rio de Janerio eyaleti çevre düzenleme kurumu, Vale’nin yürüttüğü bakım çalışmalarından haberdar olduğunu ve rutin bakım yapıldığını bildirdi.


Etiketler: Vale  madencilik  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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