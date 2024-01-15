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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %2,1 arttı

Pazartesi, 15 Ocak 2024 13:46:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %9,8 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,4 artışla 22,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yılın ilk on ayında üreticinin demir cevheri ihracatı yıllık %2,1 artarak 194,8 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Ekim ayında Vale’nin iç piyasaya yaptığı demir cevheri satışları aylık %7,9 düşüş ve yıllık %2,4 artışla 1,97 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2023 yılının ilk on ayında ise söz konusu satışlar yıllık %0,7 düşüşle 20,9 milyon mt’a ulaştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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