Brezilya’nın demir cevheri ihracatı 2026’nın Şubat ayında gerilerken, pelet ihracatı yaklaşık %11 arttı

Brezilya’nın demir cevheri ihracatı Şubat ayında Ocak seviyelerine kıyasla hafifçe düşüş gösterdi. Brezilya Sanayi, Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı Brezilya Dış Ticaret Sekreterliği (SECEX) verilerine göre Şubat ayında aylık %1’in altında düşüşle toplam 26,26 milyon mt demir cevheri ihraç edilirken, Ocak ayında 26,52 milyon mt ihracat gerçekleştirilmişti.

SECEX’e göre pelet ihracatı ise Ocak ayında kaydedilen 2,01 milyon mt seviyesine kıyasla yaklaşık %11 artarak 2,22 milyon mt olarak gerçekleşti.

SECEX tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayında toplam 20,77 milyon mt demir cevheri Asya’ya satıldı. Bunun 17,18 milyon mt’luk kısmı Çin’e sevk edilirken, Orta Doğu’ya 2,24 milyon mt, Avrupa’ya 1,67 milyon mt, Güney Amerika’ya 642.400 mt, Afrika’ya 543.500 mt, Meksika’ya 380.800 mt ihracat yapıldı. ABD’ye yapılan sevkiyat ise 22.500 mt seviyesinde kaldı.

Pelet ihracatında ise Asya’ya 664.900 mt, Afrika’ya 480.500 mt, ABD’ye 337.200 mt, Trinidad ve Tobago’ya 198.000 mt, BAE’ye 196.600 mt, Arjantin’e 175.200 mt ve Avrupa’ya 170.500 mt sevkiyat gerçekleştirildi.

Öte yandan Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatlarının son aylarda belirgin şekilde gerilediği görülüyor. Çin’e ihracat Aralık ayında kaydedilen 28,20 milyon mt seviyesinden Ocak ayında 20,26 milyon mt’a gerileyerek %39’dan fazla düşüş gösterdi. Bu eğilimin Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırınlarında yaptığı planlı bakım çalışmalarından kaynaklandığı söyleniyor.