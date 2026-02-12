Brezilya’nın demir cevheri ihracatı 2026’nın Ocak ayında düşüş kaydetti

Brezilya bu yılın Ocak ayında dış piyasalara 26,52 milyon mt demir cevheri ve 2,01 milyon mt pelet satışı gerçekleştirdi. 2025’in Aralık ayında demir cevheri ve pelet ihracatı sırasıyla 37,61 milyon mt ve 2,63 milyon mt olmuştu.

Aynı ayda 20,26 milyon mt’u Çin’e olmak üzere Asya’ya 23,11 milyon mt, Avrupa’ya 1,56 milyon mt, Orta Doğu’ya 889.200 mt, Güney Amerika’ya 532.900 mt, Meksika’ya 253.900 mt ve Afrika’ya 173.200 mt demir cevheri sevk edildi.

Pelet ihracatı ise Asya’ya 630.500 mt, Afrika’ya 483.309 mt, Avrupa’ya 334.400 mt, Güney Amerika’ya 229.500 mt, Trinidad ve Tobago’ya 173.400 mt ve ABD’ye 155.374 mt seviyelerinde yer aldı.