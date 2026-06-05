Çin’e yapılan sevkiyatların azalmasıyla Brezilya’nın demir cevheri ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %19 geriledi

Brezilya Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığına bağlı dış ticaret sekreterliği Secex’in verilerine göre ülkenin pelet hariç demir cevheri ihracatı Mayıs ayında Nisan ayında kaydedilen 31,71 milyon mt seviyesine kıyasla 25,58 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu düşüşte, Çin’e yapılan ihracatın Nisan ayındaki 25,26 milyon mt seviyesinden Mayıs ayında 20,56 milyon mt seviyesine gerilemesi belirleyici oldu.

Başlıca ihracat destinasyonları 22,74 milyon mt ile Asya, 981.000 mt ile Güney Amerika, 797.300 mt ile Avrupa, 572.200 mt ile Orta Doğu, 351.800 mt ile Afrika ve 130.600 mt ile Meksika oldu.

Öte yandan, pelet ihracatı %15 düşüşle 2,44 milyon mt seviyesinde yer aldı. Pelet sevkiyatları 806.200 mt ile Asya’ya, 738.200 mt ile Afrika’ya, 327.700 mt ile Avrupa’ya, 260.000 mt ile ABD’ye, 138.800 mt ile Arjantin’e, 110.000 mt ile Trinidad ve Tobago’ya ve 55.000 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapıldı.