Vale’nin atık barajı sayısını açıklamasına karar verildi

Cuma, 07 Mayıs 2021 18:25:02 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya’nın Minas Gerais eyalet mahkemesi, savcılığın talebi üstüne, demir cevheri üreticisi Vale’nin sahip olduğu atık barajı sayısını açıklamasına hükmetti.

Minas Gerais eyalet savcılığının açıklamasına göre, şirketin 2020 yılı Haziran ayından önce resmi olarak bildirmediği 14 adet “hayalet barajı” bulunuyor. Mahkeme, daha önceden varlığını açıklamadığı başka barajlar olup olmadığını ve sahip olduğu tüm barajları açıklaması için Vale’ye 90 gün mühlet verdi.

Mahkemenin hükmünü yerine getirmemesi halinde Vale, günlük 100.000 BRL (18.931 $) para cezasına çarptırılabilir. Hâkim, Vale’nin daha önceden bildirmediği 14 adet barajı olduğunu ve bu barajlardan üçünün 1. seviye risk taşıdığını kabul ettiğini dile getirdi. Barajlar, taşıdığı riske göre 1., 2. ve 3. seviye olarak sıralanıyor. 3. seviye risk, barajın yakın zamanda çökeceği anlamına geliyor.

Ayrıca, şirketin, bundan böyle bildirdiği her yeni baraj için 15 milyon BRL (2,8 milyon $) ceza ödemesi gerekecek.