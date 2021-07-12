Vale vergi kaçakçılığı iddialarına rağmen faaliyetlerini savundu

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 09:58:52 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin yönetimi, şirketin uluslararası ticaret amacıyla İsviçre gibi ülkelerde şirketler kurmayı içeren ve yetkililerce vergi kaçırma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan faaliyetlerini savundu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Pará eyaleti yasama organı Alepa, şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.

Alepa’nın yaptığı açıklamada, Vale’nin 2006 yılından bu yana yaklaşık 3 milyar $ vergi kaçırdığı bildirilmişti.

Şirketin İdari Yöneticisi Murilo Miller, İsviçre ve Cayman Adaları üzerinden Çinli müşterilerine yapılan satışları içeren faaliyetlerini savunmuş, Vale’nin uluslararası yapısının, ürün satışlarında şirkete dinamizm kazandırdığını belirtmişti.

Alepa’nın Vale ile Ağustos ayında bir başka görüşme gerçekleştirmeyi planladığı eklendi.