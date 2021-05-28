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Vale ve madencilik birliği vergi artırımına karşı açtıkları davadan feragat etti

Cuma, 28 Mayıs 2021 10:00:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Valor’un haberine göre, Brezilyalı demir cevheri üreticisi Vale, Vale’nin sahibi olduğu bakır üreticisi Salobo Metais ve Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase), yakın zaman önce madencilik vergisinin oranını artıran Pará eyaletine açtıkları farklı davalardan feragat etti.

Söz konusu şirketler konuya ilişkin yorum yapmadı.

Pará eyaleti, TFRM adıyla bilinen eyalet madencilik vergisi oranını artırmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti. TFRM vergisinin oranının artması beklenirken, bunun sonucunda eyaletin demir cevheri dahil olmak üzere madencilik ürünlerine uyguladığı vergilerden elde ettiği gelir üçe katlanabilir.

Pará eyaleti geçtiğimiz yıl, TFRM vergisinden yaklaşık 540 milyon BRL (102,5 milyon $) gelir elde etmişti. Vergi oranının yükseltilmesiyle birlikte elde edilecek gelir 1,5 milyar BRL’yi (285 milyon $) bulabilir.

Brezilya Madencilik Enstitüsü IBRAM, TFRM vergi oranının artırıldığı haberine şaşırdığını dile getirdi. Söz konusu vergi, demir cevheri, bakır, mangan ve nikel çıkarma faaliyetleri için ödeniyor.


Etiketler: Vale  Brezilya  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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