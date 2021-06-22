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Vale Sul Inferior barajının risk seviyesini düşürdü

Salı, 22 Haziran 2021 10:37:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Gongo Soco demir cevheri madeninde yer alan Sul Inferior demir cevheri barajındaki risk seviyesini 2. seviyeden 1. seviyeye düşürdüğünü duyurdu.

Barajlar, taşıdığı riske göre 1., 2. ve 3. seviye olarak sıralanıyor. 3. seviye risk, barajın her an çökeceği anlamına geliyor. Şirketin, ıslah çalışmalarıyla risk seviyesini düşürdüğü belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Vale’nin ıslah çalışmaları bağımsız bir denetleme şirketince incelendi. Şirket, Sul Inferior barajını 24 saat gözetlediğini ifade etti.


Etiketler: Vale  Güney Amerika  madencilik  Brezilya  |  benzer haberler »


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