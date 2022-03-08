﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale Steinmetz’e açtığı davayı geri çekmesi nedeniyle 26 milyon $’dan fazla zarara uğradı

Salı, 08 Mart 2022 09:41:53 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Londra mahkemesinde İsrailli iş adamı Beny Steinmetz’e açtığı davayı geri çektiği için 20 milyon pound (26,2 milyon $) zarara uğradı.

Vale’nin mahkemeye teminat olarak yaptığı 26,2 milyon $’lık ödemenin davanın geri çekilmesiyle birlikte Steinmetz’inkiler de dahil olmak üzere avukat masraflarını karşılamak amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

Şirket Afrika’da demir cevheri madenciliğine yönelik kurduğu ve başarısız olduğu orak girişimin eski ortağı Steinmetz’ten yıllardır tazminat talebinde bulunuyor. Vale ve Steinmetz’in sahibi olduğu BSGR’nin kurduğu ortak girişim, Gine hükümetinin BSGR aleyhindeki yolsuzluk suçlamalarının ardından demir cevheri madenciliği ruhsatını 2014 yılında iptal etmesiyle başarısız olmuştu.

İngiltere mahkemesi Steinmetz’in Vale’ye yaklaşık 2 milyar $ ödeme yapmasına hükmetse de Steinmetz hüküm gününden bu yana davayı temyize taşıyor. Steinmetz ayrıca İsviçre mahkemesince de suçlu bulunmuştu.

Steinmetz kısa bir süre önce Vale’ye Londra mahkemesinde dava açacağını ve şirket aleyhinde yeni deliller sunacağını bildirmişti.


Etiketler: madencilik  Brezilya  Vale  Güney Amerika  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Mar

Vale demir cevheri taşımacılığında kullanılan demir yolunda faaliyetlerine yeniden başlayacak
02 Mar

Vale barajlarını vaktinde devre dışı bırakmadığı için yaklaşık 46 milyon $ ödeme yapacak
24 Şub

Vale barajlarını devre dışı bırakmak için ek süre talep etti
18 Şub

Sanayi Federasyonu barajların devre dışı bırakılması için belirlenen son tarihe itiraz ediyor
15 Şub

Vale demir cevheri madenlerinin kapasitesini artırmak istiyor