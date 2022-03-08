Vale Steinmetz’e açtığı davayı geri çekmesi nedeniyle 26 milyon $’dan fazla zarara uğradı

Salı, 08 Mart 2022 09:41:53 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Londra mahkemesinde İsrailli iş adamı Beny Steinmetz’e açtığı davayı geri çektiği için 20 milyon pound (26,2 milyon $) zarara uğradı.

Vale’nin mahkemeye teminat olarak yaptığı 26,2 milyon $’lık ödemenin davanın geri çekilmesiyle birlikte Steinmetz’inkiler de dahil olmak üzere avukat masraflarını karşılamak amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

Şirket Afrika’da demir cevheri madenciliğine yönelik kurduğu ve başarısız olduğu orak girişimin eski ortağı Steinmetz’ten yıllardır tazminat talebinde bulunuyor. Vale ve Steinmetz’in sahibi olduğu BSGR’nin kurduğu ortak girişim, Gine hükümetinin BSGR aleyhindeki yolsuzluk suçlamalarının ardından demir cevheri madenciliği ruhsatını 2014 yılında iptal etmesiyle başarısız olmuştu.

İngiltere mahkemesi Steinmetz’in Vale’ye yaklaşık 2 milyar $ ödeme yapmasına hükmetse de Steinmetz hüküm gününden bu yana davayı temyize taşıyor. Steinmetz ayrıca İsviçre mahkemesince de suçlu bulunmuştu.

Steinmetz kısa bir süre önce Vale’ye Londra mahkemesinde dava açacağını ve şirket aleyhinde yeni deliller sunacağını bildirmişti.