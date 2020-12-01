Vale, Serra Leste madeninde yeniden faaliyete başlamak için onay aldı

Salı, 01 Aralık 2020 15:48:19 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Brezilya’nın kuzeyindeki Pará eyaletinin Curionópolis şehrinde bulunan Serra Leste madeninde yeniden faaliyete başlamak için ruhsat aldı.

Vale, söz konusu madende faaliyetlerin, ruhsatlı bölgede demir cevheri çıkarma sınırına ulaşıldığı için 2019 yılının Ocak ayında askıya alındığını söyledi.

Şirket, genişletilmiş maden için aldığı ruhsatla birlikte Aralık ayında demir cevheri üretimine yeniden başlayacak.

Serra Leste madeni yıllık 6 milyon mt demir cevheri kapasitesine sahip.

Vale, 2021 yılında madenden 4 ila 5 milyon mt demir cevheri üretmeyi ve 2022 yılında da tam kapasiteye ulaşılmasını bekliyor.

Genişletme projesi, söz konusu kapasiteyi yıllık 10 milyon mt’a çıkaracak ve projenin 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.